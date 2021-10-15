Владивосток, 15 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока небольшой турбовинтовой самолёт авиакомпании «Аврора» в процессе движения на стоянку наехал на лису.

I.myegy.to Лис

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По сообщениям в региональных телеграм-каналах, происшествие случилось днём 12 октября. После посадки борта DHC-6 командир рассказал о столкновении с лисой передней стойкой шасси. Самолёт не пострадал, чего не скажешь о животном — лиса погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из трёх беременных женщин, которых перевозили санитарным рейсом из Мирного в Якутск, родила ребёнка в полёте. Роды прошли благополучно.