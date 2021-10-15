Чита, 15 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней девочки. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что тело 14-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 14 октября в поселке КСК города Читы и по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Также указывается, что следователи вместе с полицейскими провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, в ходе которых осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В тот же вечер около 21:00 (15:00 мск) по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель посёлка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии перед судом предстанет 32-летний житель Бичурского района по обвинению в убийстве несовершеннолетнего.