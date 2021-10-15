Лондон, 15 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Land Rover представил новую модификацию семиместного внедорожника Discovery под названием Metropolitan Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Land Rover Land Rover Discovery Metropolitan Edition

Новая версия выделяется более выразительным экстерьером, а также получила широкий пакет различных опций.

Внедорожник Land Rover Discovery Metropolitan Edition был создан на базе версии R-Dynamic HSE. При этом новинка получила новую радиаторную решетку с дизайном Bright Atlas, новый шильдик, литые колесные диски на 22 дюйма, которые дополняют тормозные суппорты черного цвета.

Также новая версия Discovery обладает панорамной крышей, которую обычно получают топовые комплектации модели.

В список оснащения новинки входят: проекционный экран, рулевое колесо с подогревом, беспроводная зарядка для гаджетов, передний отсек с охлаждением и четырехзонный климат-контроль.

Ранее Land Rover вывел на испытания Range Rover нового поколения. Испытания проходили на трассе Нюрбургринг.

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