Оренбург, 15 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области во время осенних школьных каникул будет работать 11 лагерей. Детей будут принимать только после ПЦР-тестирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Детские загородные лагеря будут функционировать с 30 октября по 7 ноября в Оренбурге, Орске, Бузулукском, Новоорском и Оренбургской районах.

Обследование на коронавирус детей, прибывающих на отдых, должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до прибытия в лагерь, и осуществляется за счет средств родителей. Отдохнуть в лагерях смогут 1 240 школьников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оренбургские школьники до конца первой четверти учебного года находятся на дистанционном обучение. Каникулы в школах начнутся на неделею раньше обычного срока — с 25 октября. Причиной для таких мер названа неблагополучная эпидситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19.