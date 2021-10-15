Москва, 15 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года на российском авторынке было продано 797 новых электрокаров. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Reports.nissan-global Nissan Leaf

Всего на начало второй половины 2021 года в России было зарегистрировано 12 290 легковых электрокаров (без учета гибридных версий). Наибольшее число среди них — это модели Nissan Leaf.

В России числятся 9 273 такие модели. Таким образом, доля Nissan Leaf составляет 75,5% от всех зарегистрированных в стране электромобилей.

Также в России насчитывается 951 единица Tesla, 443 модели Mitsubishi, 369 электрокаров Porsche, а также 2474 машины Audi.

Напомним, в сентябре 2021 года на авторынке России было продано на 22,6% меньше новых легковых машин и автомобилей сегмента LCV.

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