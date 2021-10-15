Бразилиа, 15 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Сборная Бразилии одержала победу над командой Уругвая в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Granada Неймар

В составе бразильской команды нападающий Неймар забил гол и отдал две голевые передачи. Также отличились форварды Рафаэл, оформивший дубль, и Габриэл.

В составе сборной Уругвая единственный мяч забил нападающий Луис Суарес.

На сегодняшний день сборная Бразилии занимает первое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 31 очко. Сборная Уругвая идёт на пятом месте с 16 очками.

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