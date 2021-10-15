Джакарта, , 08:27 — REGNUM Индонезия, Малайзия и Сингапур выступают против присутствия лидера военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26−28 октября, сообщает Republika.

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Министры иностранных дел стран АСЕАН 15 октября обсудят возможность исключения Мин Аунг Хлаинга из встречи лидеров АСЕАН.

Соглашение между АСЕАН и Мьянмой включает диалог между всеми сторонами, открытие гуманитарного доступа и прекращение боевых действий. Встреча будет проходить в Брунее.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным с сайта Global Fire Power, Индонезия — страна с самой сильной армией в Юго-Восточной Азии.

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