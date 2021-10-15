Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Секретариат Организации Объединенных Наций направит на региональные и муниципальные выборы в Венесуэле, которые состоятся 21 ноября, трёх делегатов. Об этом сообщили в секретариате ООН.

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«Команда из трёх экспертов будет направлена в страну в ноябре, чтобы следить за избирательным процессом и представить генеральному секретарю независимый внутренний отчет о проведении выборов», — сообщили там.

Отмечается, что эксперты направляются по запросу Национального избирательного совета Венесуэлы и не являются наблюдателями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посланник президента республики Адан Чавес заявил, что в Каракасе ожидают американское вмешательство в предстоящие в Венесуэле местные выборы.

Отметив, что в Венесуэле идёт подготовка к выборам в местные органы власти, запланированным на 21 ноября, Чавес сказал, что США пытаются вмешаться в выборы в тех странах, «где у них есть интересы».