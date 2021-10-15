Иерусалим, 15 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Палестинца, забрасывавшего автомобили на шоссе бутылками с горючей смесью, застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба израильской армии.

Армия Израиля

Инцидент произошёл в районе города Бейт-Джала, на шоссе возле тоннеля. Двое подозреваемых бросали бутылки с зажигательной смесью в тоннель, целясь в проезжавшие автомобили и ставя под угрозу жизнь пассажиров транспортных средств.

Военные открыли огонь по подозреваемых и ранили одного из них. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, но позже он скончался на месте происшествия. Второй подозреваемый был арестован. Оба подозреваемых были гражданами Палестины. О пострадавших с израильской стороны информация не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели палестинца в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.