Тбилиси, 15 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ожидает, что его сторонники будут участвовать во втором туре выборов в органы местного самоуправления. Об этом говорится в письме экс-президента, которое зачитал 14 октября на митинге глава телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Все на выборы 30 октября. Защитим каждый голос и затем вместе отпразднуем победу», — говорится в письме.

Саакашвили также призвал поддержать членов основанной им партии «Единое национальное движение», которые будут бороться за посты мэров, с кандидатами от правящей партии «Грузинская мечта».

Кроме того, экс-президент призвал к примирению. Он заявил, что сам после освобождения из тюрьмы намерен действовать также.

«Ещё один реванш и месть морально разрушат наше общество и окончательно разрушат нашу страну. Впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды», — говорится в письме Саакашвили.

Напомним, в Тбилиси 14 октября прошел митинг в поддержку Саакашвили. Количество участников оценивают от 15 тыс. до 50 тыс. человек.