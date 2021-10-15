Каракас, 15 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени в Венесуэле начнутся военные учения. Об этом 15 октября рассказал президент боливарианской республики Николас Мадуро во время рабочей встречи с командованием Вооруженных сил страны.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

«В ближайшие дни второй половины октября начнутся военные учения «Боливарианский щит», — заявил он.

Также Мадуро уточнил, что во время учений ВС Венесуэлы необходимо будет проверить способность развертывания систем вооружения

Как сообщало ИА REGNUM, российские и сербские летчики в ходе совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2021» 14 октября отработали задачи высадки десанта в заданном районе и выполнили спасательную операцию по эвакуации условно пострадавших с территории противника.