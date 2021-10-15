Ла-Пас, 15 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Сборная Боливии одержала победу над командой Парагвая в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Флаг Боливии

В составе боливийской команды голы забили нападающие Родриго Рамальо и Виктор Абрего, полузащитник Мойзес Вильярроэль и защитник Роберто Фернандес.

Форвард сборной Парагвая Арнальдо Антонио Санабрия не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день сборная Боливии занимает седьмое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 12 очков. Сборная Парагвая идёт на восьмом месте с 12 очками.

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