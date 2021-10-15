Вашингтон, 15 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Возможность использования в самолетах спутникового интернета системы Starlink обсуждает с рядом авиакомпаний американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он написал 14 октября на своей странице в Twitter.

Emily Shanklin Илон Маск

Бизнесмен попросил всех, кто хочет воспользоваться такими услугами, обращаться с подобной идеей к их авиаперевозчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября издание vc.ru распространило информацию о том, что Илон Маск планирует запустить производство пива марки Tesla.