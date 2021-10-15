Курган, 15 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 224 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургут (88 случаев), сообщает 15 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 221 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 15 октября в Югре зарегистрировано 78 188 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 74 093 человек, 1178 пациентов с COVID-19 скончались (на 10 человек больше, чем днём ранее).