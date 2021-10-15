Якутск, 15 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Системы QR-кодов для посещения учреждений общепита, учреждений культуры и спортивных объектов вводят с 20 октября власти Якутии. Об этом 15 октября сообщается в указе главы республики, который размещен в Телеграмм-канале правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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«Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специального приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего личность», — говорится в обнародованном документе.

Уточняется, что система допуска по QR-кодам в учреждения культуры начнет работать в регионе с 20 октября, с 25 октября QR-коды будут необходимы для посещений объектов спорта и с 1 ноября — для посещения учреждений общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перечень из 49 стран и территорий, при въезде из которых на Филиппины не надо проходить карантин лицам с прививкой от COVID-19, опубликован 15 октября на сайте филиппинской администрации.