Сантьяго, 15 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Сборная Чили одержала победу над командой Венесуэлы в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

В составе чилийской команды дубль оформил полузащитник Эрик Пульгар, отличившийся на 18-й и 37-й минутах. Ещё один гол забил нападающий Бен Бреретон на 73-й минуте.

На сегодняшний день сборная Чили занимает шестое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 13 очков. Сборная Венесуэлы идёт на десятом месте с семью очками.

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