Орск, Оренбургская область, 15 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для пятерых сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые обвиняются в разбойном нападении на жителя Орска. Все фигуранты резонансного дела взяты под стражу. Об этом сообщает СУ КР по региону.

Суд

Арестованным правоохранителям инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее полиция информировала о задержании службой собственной безопасности шестерых сотрудников ведомства за вымогательство денег у гражданина. Впоследствии следком предоставил данные о задержании пятерых полицейских. Вооруженное нападение совершено возле торгово-развлекательного комплекса в Орске вечером 12 октября.