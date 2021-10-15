Краснодар, 15 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 2 ноября 2021 года планирует рассмотреть иск управления Росприроднадзора к консервному заводу, которому вменяют ущерб водным объектам на сумму свыше 44 млн рублей. Ответчиком является ООО «Консервное предприятие Русское поле — Албаши», передаёт ИА REGNUM.

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Южное межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в конце сентября 2021 года. Дело приняла судья Карпенко. В нём речь идёт «о взыскании вреда, причинённого водному объекту, в размере 44 113 356 рублей». Подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в мае 2003 года для переработки и консервирования овощей (кроме картофеля) и грибов. Уставный капитал ООО — 60,01 млн рублей. Бенефициар — Тигран Телунц. Ему также принадлежат ещё несколько фирм, в том числе ООО «Дядя Ваня Фильм» (кинопроизводство).

Напомним, ранее в Кемеровской области другое управление Росприроднадзора потребовало у ООО «Шахта Есаульская» компенсировать ущерб, причинённый почве, на сумму свыше 3 млн рублей. Это дело заслушают 28 октября 2021 года.