Владивосток, 15 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Из-за роста заболеваемости COVID-19 с 15 ноября жители Приморья при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код, либо справку о вакцинации. Соответствующее постановление опубликовано 14 октября на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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«Для проверки на входе в учреждение будут установлены пункты контроля и мобильные ограждения. QR-код должен быть на электронных устройствах или на бумаге с возможностью его отсканировать. Без QR-кода граждане не допускаются в места общественного питания, учреждения культуры, физкультуры и спорта», — пояснили в пресс-службе правительства Приморья.

Всего с начала эпидемии коронавируса в крае зарегистрировано 72 180 зараженных инфекцией. Из 1,2 млн человек, подлежащих иммунизации, вакцинировались всего более 440 тыс. жителей Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья 14 октября объявили об ужесточении антиковидных мер — посещать общественные места без предъявления документа о вакцинации от коронавируса будет нельзя, а непривитых сотрудников отстранят от работы или переведут на удаленный режим.