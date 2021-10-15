Уфа, 15 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате наезда автомобиля на лося в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Лось

Сообщается, что 15 октября спасатели Дюртюлинского района получили информацию о том, что на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск автомобиль Рено Логан наехал на лося, затем съездом в кювет.

Отмечается, что в этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы водитель (мужчина 1963 года рождения) и пассажир (мужчина 1965 года рождения). Животное также погибло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек погиб в результате наезда автомобиля на лошадь.