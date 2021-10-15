Красноуральск, Свердловская область, 15 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. На территории городских лесов городского округа Красноуральск Свердловской области АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) высадило 140 тысяч саженцев сосны и ели. В общей сложности в ходе природоохранной акции предприятие озеленило 67 гектаров лесной площади.

Фото: Пресс-служба АО «Святогор» Посадки леса

«Работы по компенсационному лесовосстановлению на территории городских лесов Красноуральска были проведены в целях выполнения требований лесного законодательства, — рассказал заместитель директора по горному производству — начальник горного отдела АО «Святогор» Алексей Бачурин. — Места для посадки были согласованы с отделом охраны окружающей среды администрации ГО Красноуральск, специалисты которого и проводили приемку выполненных работ».

До момента высадки хвойных культур на лесных площадках было практически пустынно. Работа по их озеленению началась еще весной 2021 года. Прежде всего была расчищена территория от пней и валежной древесины, постепенно обозначились линии будущих рядов лесных культур, а затем друг за дружкой стали появляться лунки под крохотные деревца. В результате безлесные земли покрылись тысячами сеянцев хвойных лесных культур с закрытой корневой системой.

«И ель, и сосна обыкновенная были выращены в Сарафановском питомнике растений — одном из крупнейших питомников России, — отметила специалист отдела по земельным отношениям АО «Святогор» Марина Балакина. — Весь посадочный материал сертифицирован, соответствуют лесосеменному району Среднего Урала, что значительно повышает шансы этих маленьких представителей флоры на выживание в наших условиях».

Как отмечают на предприятии, молодой поросли будет обеспечен агротехнический уход.

«Польза хвойного леса неизмерима, — подчеркнула начальник отдела по охране окружающей среды администрации ГО Красноуральск Ирина Костюкова. — И тот объем работ, который проделало градообразующее предприятие, просто колоссален. Поэтому давайте все вместе беречь наш будущий лес — эту кладезь свежей хвои и чистейшего воздуха».