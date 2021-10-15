Казань, 15 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали семь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 15 октября 830 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 68 до 89 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Казани пункт вакцинации в ТЦ «Мега» с 14 октября перешел на круглосуточный режим работы. Еще два новых пункта с ежедневным режимом работы с 10:00 до 20:00 откроют 15 октября (Мегастрой и ТЦ «Kazan Mall»).

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