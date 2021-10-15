Буэнос-Айрес, 15 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сборная Аргентины одержала победу над командой Перу в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

В составе аргентинской команды гол забил нападающий Лаутаро Мартинес на 43-й минуте. Сборная Перу имела шанс сравнять счёт, но полузащитник Йосимар Йотун не реализовал пенальти на 65-й минуте.

На сегодняшний день сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 25 очков. Сборная Перу идёт на девятом месте с 11 очками.