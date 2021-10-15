Бразилиа, 15 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. О своём самочувствии рассказал легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, недавно перенёсший операцию. Информацию спортсмен выложил 15 октября в Instagram своих дочерей.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

«Слава Богу, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя лучше и даже готов сыграть в футбол в воскресенье», — так заявил футболист в видеообращении, немного позже давая понять, что слова о готовности играть являются, скорее, шуткой.

80-летний бразильский футболист недавно перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Легенду футбола выписали из больницы две недели назад, сейчас он находится дома, в кругу семьи.

В последние годы у футболиста часто появляются проблемы со здоровьем. Так, в 2019 году Пеле госпитализировали в Париже с приступом лихорадки и столбняка, а до этого, в 2018 году, на церемонии жеребьёвки чемпионата мира Пеле вынужден был перемещаться в инвалидной коляске.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выписке из больницы в городе Сан-Паулу всемирно известного бразильского футболиста Пеле.