Уфа, 15 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Электробусы с увеличенным запасом автономного хода намерены производить в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Twitter@saroavto2 Электробус

Сообщается, что производство таких автобусов намерены запустить на базе Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Гибрид троллейбуса и электробуса спроектирован на уфимском предприятии в рамках реализации инвестиционного проекта. Эта модель может автономно передвигаться до 30 км без подключения к контактной сети за счёт дополнительных аккумуляторов. При этом срок службы батарей порядка семи лет.

Отмечается, что новое транспортное средство сейчас проходит необходимые испытания. После получения разрешительных документов ее планируют серийно выпускать на уфимском предприятии.

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«Ходовые качества, надёжность, долговечность, продолжительность пробега — всё это очень важно. Мы постепенно восстанавливаем уфимское предприятие. Для этого пошли на серьёзные экономические решения — работаем по офсетному заказу. Важно то, что это не просто «отвёрточная» сборка, а полноценное производство: на заводе с нуля разработали и начинают производить современный пассажирский транспорт», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

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