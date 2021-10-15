Кызыл, 15 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе — по 17 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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«Из 60 заболевших мужчин — 25, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 765. В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 298 больных, в том числе 50 детей. Состояние 66 пациентов оценивается, как тяжёлое.

Занятость коечного фонда, по ситуации на 15 октября, составляет 66,2% из 450 коек. На амбулаторном лечении находятся ещё 287 носителей коронавируса.