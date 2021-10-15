Оренбург, 15 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 13 октября, прививками против COVID-19 охвачено 614 022 человек (40,4% взрослого населения и 50,8% от плана). Полный курс вакцинации прошли 569 031 человек (47,1% от плана). Такие данные приводятся в постановлении заместителя главного санитарного врача региона.

Permkrai.ru Вакцинация

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Эпидситуация в Оренбуржье расценивается как неблагополучная. В документе Росптребнадзора отмечено что в течение октября сохраняется тенденция к росту числа новых случаев. Среднесуточный показатель заболеваемости по сравнению с сентябрем увеличился на 7%. Заболеваемость регистрируется во всех муниципальных образованиях области. Эпидемиологическую ситуацию определяют города Оренбург и Орск, на долю которых приходится 48,5% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе.

Уровень заболеваемости поддерживается преимущественно за счет взрослого населения, доля которого выросла до 90,5%. Среди заболевших 77,8% составляет работоспособное население, наиболее часто в эпидемический процесс вовлекаются лица в возрасте от 30 до 64 лет (64,7%), по профессиональному составу — работники офисов, банков, организаций сферы обслуживания, торговли.

Согласно постановлению заместителя главного санитарного врача Оренбургской области, для ряда категорий граждан вводится обязательная вакцинация. До 1 декабря оренбуржцы, работающие в сферах образования, здравоохранения, обслуживания населения, волонтеры, чиновники, депутаты должны сделать прививки. В каждом коллективе должно быть привито не менее 80%.