Якутск, 15 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. С тех пор, как в Якутии перестали гореть леса, стала существенно ниже заработная плата сотрудников ФБУ «Авиалесохрана». Об этом сообщил начальник организации Владимир Леонов, пишет 15 октября ИА SakhaDay.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

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Когда леса горели, зарплата десантников Авиалесохраны составляла 50−70 тыс. рублей в месяц, за сентябрь они получили уже около 40 тыс. рублей. По словам Владимира Леонова, снижение зарплаты связано с прекращением лесных пожаров — она зависит от количества часов, проведённых на пожаре.

Зимой, когда пожаров не будет, огнеборцы будут получать 32 940 рублей — это в пределах МРОТ, который в республике варьируется на уровне 30−35 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лесопожарный сезон летом 2021 года был очень сложным для огнеборцев. Сгорело 8,7 млн га природной территории, количество пожаров достигло 1694. ущерб лесному фонду оценивается в 1,6 млрд рублей.