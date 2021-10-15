Москва, 15 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с сильным дождем и ветром до 15 м/с в столице России 15 октября выпустило ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 10 часов 15 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Кроме того, пешеходам находясь на улице рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»Евгений Тишковец сообщил, что первый снег может выпасть в Центральной России в начале следующей недели.