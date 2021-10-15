Чита, 15 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 15 октября от коронавируса полностью привиты уже 335 539 человек (+1401 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 355 102 (+1196 за сутки) гражданина получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на заседании оперштаба было отмечено, что последние недели в Забайкалье характеризуются снижением темпов вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, повышения доли заболевших с пневмонией, увеличения летальности вируса.

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