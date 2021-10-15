Нью-Дели, , 07:58 — REGNUM Двое военнослужащих армии Индии погибли в ходе перестрелки с террористами в штате Джамму и Кашмир на севере страны, передает телеканал NDTV.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, бой между военными и боевиками завязался в округе Пунч вечером 14 октября и продолжался до утра 15 октября. В результате столкновения погибли двое индийских военнослужащих — солдат и офицер. В настоящее время в районе проходит войсковая операция по зачистке территории от боевиков.

Как сообщало ИА REGNUMМ, 14 октября в Индии продолжились антитеррористические мероприятия, начавшиеся после убийств мирных жителей. Отмечалось, что в Джамму и Кашмире индийские силовики арестовали четырех пособников террористов.

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