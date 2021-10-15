Турочакский район, Алтай, 15 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сутки подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Скончались 61-летний житель Майминского района и жительница Турочакского района 84 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей патологии, во втором — в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 421 человек. 373 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные 48 умерли по иным причинам на фоне заражения SARS-CoV-2.