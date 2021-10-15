Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Темы, касающиеся России и Китая, обсудили представители США и Греции в Вашингтоне в рамках третьего раунда переговоров двух стран. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

Вашингтон tpsdave

В мероприятии приняли участие американский госсекретарь Энтони Блинкен и греческий министр иностранных дел Никос Дендиас, а также другие высокопоставленные члены делегаций обеих стран. Стороны также обменялись мнениями по поводу обстановки в Восточным Средиземноморье, ситуации с Западными Балканами, перспективах европейского и трансатлантического сотрудничества.

Кроме того, участки встречи обсудили миграционные проблемы, развитие событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, гуманитарный кризис в Афганистане, обеспечение безопасности и обороны, борьбу с терроризмом, торгово-экономические отношения, а также сотрудничество в сферах энергетики, противодействия изменению климата и пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября США и Греция продлили действие договора о взаимодействии в области обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Греция продлили договор о военном сотрудничестве