Благовещенск, 15 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В течение трёх лет в Приамурье установят 15 тысяч мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов, а к 2030 году собираются построить три мусороперерабатывающих комплекса. Об этом заявил изданию Телепорт. РФ 15 октября директор ГБУ Амурской области «Экология» Василий Офицеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

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Он считает, что эти меры должны обеспечить стопроцентную сортировку отходов в Приамурье в рамках выполнения указа президента РФ Владимира Путина. Устанавливать специальные цветные контейнеры для сбора разных видов мусора будут региональные операторы.

В Приамурье в 2020—2022 годах пока ставят ёмкости с оранжевой и серой цветовой индикацией — для пластмассы и всех остальных (несортируемых отходов). В течение трёх лет разделять мусор смогут около 40% жителей региона — для этого появятся условия.

Как сообщало ИА REGNUM, пока количество мусора в регионе снижается в основном за счёт оттока населения. По данным ГБУ Амурской области «Экология» за два года население региона сократилось более, чем на 8 тыс. человек до 781 846 жителей. Вместе с этим количество мусора с 2018 года сократилось 145 тыс. тонн.