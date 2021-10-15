Бичурский район, Бурятия, 15 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет 32-летний житель Бичурского района по обвинению в убийстве несовершеннолетнего. Первый зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ryk Neethling Нож

По данным следствия, в ноябре 2020 года пьяный мужчина пришёл в дом матери сожительницы в селе Малый Куналей и избил её. 17-летний сын женщины пытался защитить её, однако обвиняемый ударил его ножом, в результате чего он скончался на месте.

«После содеянного обвиняемый, высказывая угрозу убийством, демонстрируя нож и применяя насилие, незаконно удерживал в доме хозяйку, свою сожительницу и их знакомую. При попытке гостьи убежать, злоумышленник нанес ей удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

При задержании в тот же день мужчина ударил головой сотрудника полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне матери погибшего школьника вручили медаль «Доблесть и отвага» Следственного комитета РФ. Поручение о награждении дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

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