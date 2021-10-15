Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В городе Кудрово Ленинградской области обнаружено тело молодой женщины, 1997 года рождения, матери троих несовершеннолетних детей, которая пропала без вести 9 октября. Несколько дней её безуспешно искали волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Как установили следователи, женщина была убита. В преступлении подозревается бывший сожитель погибшей, отец ее младшего ребенка.

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Как сообщили в следственном управлении СКР по Ленобласти, ранее не судимый мужчина, 1988 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. Следствие уже подготовило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей, которое находилось в воде в заброшенном доме в городе Кудрово Ленинградской области. Подтверждение личности погибшей будет после проведения судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается.