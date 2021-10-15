Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре станет частью дальневосточного строительного кластера. Его по поручению президента РФ Владимира Путина создают в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.

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«Амурсталь» является единственным на Дальнем Востоке современным электрометаллургическим заводом по переработке лома черных металлов. Производит сортовую заготовку, сталь для армирования железобетонных конструкций и другие материалы, широко используемые при строительстве зданий и сооружений, в дорожном строительстве и промышленности. Продукция предприятия востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Продукция завода будет востребована строительной отраслью края при реализации проектов, направленных на развитие региона. На предприятии внедряются современные и высокотехнологичные электронные платформы, которые позволяют эффективно оптимизировать режимы работы оборудования и всего производственного процесса в целом. А коллектив «Амурстали» с богатыми традициями и большим числом заводских династий — наша гордость», — сказал во время посещения предприятия губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный кластер намерены создать в Крыму на базе Керченского судостроительного завода имени Бутомы.