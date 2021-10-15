Пермь, 15 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Управления капитального строительства региона. Материал переданы в суд, сообщает СУ СКР по Прикамью.

Уголовное дело

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, в ноябре 2017 году, будучи гендиректором УКС Прикамья, мужчина заключил госконтракт с компанией на строительство детской поликлиники в Кировском районе Перми. Впоследствии он подписал документы о приемке работ по строительству объекта и поставленного медоборудования. Между тем, экс-гендиректору УКСа было известно, что исполнение контракта не завершено.

Следствие считает, что в результате таких преступных действий фирма необоснованно получила около 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, в то время как здание не было достроено, проблемы имелись и по поставке оборудования для поликлиники. В целях возмещения ущерба на имущество фигуранта уголовного дела в размере более 23 млн рублей наложен арест.