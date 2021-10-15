Курган, 15 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Кургане в 2021 году должны быть подключены к магистральному газу 78 домов, а к концу 2022 году на магистральный газ переведут все 317 жилых домов, которые сейчас оснащены газгольдерами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв отметил, что работы по строительству сетей и подводке газа к домам в столице Зауралья финансируются из областного и городского бюджетов. На эти цели направлено 56 млн рублей.

«В январе-феврале следующего года будут спроектированы работы по тем домам, которые мы будем переводить на природный газ в 2022 году», — сообщил Анатолий Воробьёв.

Напомним, ранее финансовую помощь для газификации домов в Кургане официально пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков.