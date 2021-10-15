Барнаул, 15 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Довольно странным выглядит решение Российской Федерации на 92% урезать финансирование ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов», ведь относительное финансовое благополучие Сахалинской области во многом базировалось на федеральном финансировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов «Справедливая Россия — За правду»:

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Вдвойне удивительным выглядит это решение в связи с декларируемым федеральным центром курсом на освоение и обустройство Дальнего Востока, а также наличием территориальных претензий Японии к России именно в отношении части островов Курильской гряды.

Исходя из этих обстоятельств, я думаю, что ко второму чтению федерального бюджета все же будет принято решение об увеличении финансирования указанной ФЦП и острота проблемы несколько снизится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%, известили в пресс-службе парламента островного региона. Местные парламентарии попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.