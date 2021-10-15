Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Камчатка

«Землетрясение произошло в точке с координатами 53,70° северной широты, 160,61° восточной долготы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что очаг сейсмособытия располагался в 151 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 километров. Отмечается, что жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. Обращений в дежурные службы также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке. Его эпицентр находился в 90 километрах от Усть-Камчатска. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.