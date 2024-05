Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Жители Камчатки, Сахалина и Магадана почувствовали на себе глобальный кризис грузовой логистики. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока. Правительство Камчатки и федеральные органы власти держат ситуацию на особом контроле, об этом в своём телеграм-канале 15 октября рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Morvesti.ru Свободный порт Владивосток

Читайте также: Китайский Чунцин увеличил грузооборот коридора «суша-море» на 77%

«К сожалению, у нас сложилась достаточно тяжелая ситуация, которая связана с изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов для отправки. Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают 3 месяцев», — сказал Солодов.

В последнюю неделю нормализовалась ситуация по отправке из Владивостока контейнеров с продуктами питания. Остаются сбои с отгрузкой стройматериалов. Так, в столице Дальнего Востока надолго «зависли» конструкции для детских площадок Петропавловска-Камчатского.

Владимир Солодов обратился за помощью к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который поручил Минтрансу РФ разобраться в ситуации. В настоящее время отправка грузов для Камчатки, Сахалина и Магадана регулируется буквально в ручном режиме министерствами транспорта и развития Дальнего Востока.

«Мы сформировали реестр, по которому вручную будем отслеживать поставку грузов из Владивостока. К сожалению, системно ситуация не решится в ближайшее время, поскольку ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики. Мы можем ожидать таких же всплесков задержек и, к сожалению, увеличения стоимости отправки. Будем отслеживать ситуацию и решать ее в ручном режиме», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd., через город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая за первые три квартала 2021 года было совершено 1493 железнодорожных и морских грузовых рейса, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и больше 1297 рейсов, совершенных за весь 2020 год, написало 4 октября агентство Синьхуа.