Удачный, Якутия, 15 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Снегопад в городе Удачный Мирнинского района Якутии сделал невозможными вылеты самолётов. Рейсы временно не совершаются потому, что нечем убирать снег — техника неисправна, сообщил 15 октября телеканал «Якутия24».

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту «Шереметьево»

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«Снежный коллапс внес свои коррективы в работу аэропорта ″Полярный″. Задержаны пассажирские рейсы, вылетающие в Новосибирск, Мирный и Иркутск», — сообщила администрация города Удачный.

Какие меры будут предприниматься, там не проинформировали.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Полярный» в городе Удачный включён в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Старт работ по его реконструкции запланирован на 2022 год.