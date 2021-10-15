Улан-Удэ, 15 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это очередной максимум с середины августа 2021 года.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 112 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 60 632 случая инфицирования, почти половина из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 51 976 человек, в том числе 134 за последние сутки.