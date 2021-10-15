Оренбург, 15 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В арбитраж Оренбургской области от налогового органа поступил иск к Кувандыкскому заводу кузнечно-прессового оборудования «Долина», ведущему свою историю с 1941 года. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Creative-commons-images.com Банкротство

Управление Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области подало иск 14 октября 2021 года. Сумма заявленного долга — 18 085 837 рублей.

Тем временем ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» пытается обжаловать два решения ИФНС России №12 по Оренбургской области, возможно относящихся к появлению долга, послужившего основанием для банкротного иска. В рамках одного из споров исковое заявление подано 14 октября 2021 года, одновременно с ходатайством «об обеспечении заявления», но детали пока не сообщались. По второму административному спору также в начале октября 2021 года принято обеспечение в виде приостановления исполнения постановлений ИФНС о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов (общая сумма — более 10 млн рублей). Дело разберут 18 ноября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учрежден в 2002 году, прописан в городе Кувандык. На июнь 2021 года 56,85% акций ПАО было у гендиректора Рустама Нигматуллаевича Мингалеева, главой совета директоров является Нигматулла Мингалеев.