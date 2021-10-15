Владивосток, 15 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Приморье в сентябре увеличился до 7,38% после 7,23% в августе. Основными причинами роста стали ограниченное предложение автомобилей, а также увеличение издержек производителей электротоваров и бытовой техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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«Спрос на новые автомобили в стране остаётся высоким. Пока производители не могут увеличить объём выпуска машин, в том числе из-за сложностей с поставками отдельных комплектующих. В результате цены на новые автомобили растут. По этой же причине дорожают автомобильные шины», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Растёт спрос на товары длительного потребления. При этом на мировых рынках наблюдаются сбои в поставках комплектующих и электронных компонентов для сборки электроники и бытовой техники. В результате увеличиваются издержки заводов-производителей, поэтому быстрее, чем в 2020 году, растут цены на электротовары и бытовые приборы.

В целом годовая инфляция в Приморье в сентябре 2021 года составила 6,60%, что ниже, чем общий показатель по России (7,40%).

Как сообщало ИА REGNUM, цены на непродовольственные товары в России могут вырасти на 7,2%, и этому есть объяснение, заявил экономист Пётр Заборцев. Он напомнил о прогнозе Минэкономики РФ по отдельным показателям инфляции на 2021−2024 годы. По данным министерства, к концу 2021 года вырастут цены на бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.