15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Методы борьбы властей Италии с коронавирусом раскололи итальянское общество. Почему противники и сторонники обязательной вакцинации называют друг друга фашистами, читайте в нашем обзоре соцсетей.

Владимир Бадмаев, , 09:07 — REGNUM В Италии сегодня, 15 октября, вступают в силу требования о наличии санитарных (или «зелёных») пропусков для допуска на работу и для проезда в общественном транспорте. Это решение вызвало массовые протесты в реальности и виртуальном пространстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Если судить по соцсетям, то противников идеи правительства явно больше, чем сторонников. Пользователи сравнивают меры властей с действиями фашистов, называя режим диктатурой.

«Это большой позор. Мы живём в диктатуре?» — вопрошает Патриция П.

«Этот маразм надо остановить здесь и сейчас, иначе наступит точка невозврата, после которой «пропускная система» как система контроля за свободным передвижением людей уже никогда не будет ликвидирована», — считает Ринальдо Дз.

Цитата из видео No Green Pass Roma, tensioni vicino Montecitorio la polizia lancia lacrimogeni. La Repubblica

«Я не за Сальвини, но Драги должен понимать, что решения принимаются при согласии обеих сторон. Но мы, похоже, живём уже в тоталитарной республике», — заметила Альфонсина Д.

«Мы на войне?! Видимо, так — демократия узурпирована правительством, за которое никто не голосовал», — добавила Мара Б.

«Прекратите государственный терроризм!» — призывает Стефания К.

«Диктатура в разгаре», — отметил Тициано Р.

Правительство, основные СМИ, а также их немногочисленные сторонники не остались в долгу и, в свою очередь, называют фашистами противников санитарных пропусков. Поводом стал погром, устроенный в офисе Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) в Риме неизвестными в ходе антиковидных протестов 9 октября.

«Привет из Рима. Фашисты штурмовали штаб CGIL, оправдываясь протестами против ковид-паспортов», — написал Алессандро Л.

Масла в огонь подлила лидер крайне правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, заявив, что за организацией акции «no green pass» стояли неофашистские и анархистские организации. Подобные заявления вызвали очередной взрыв негодования.

Цитата из видео No Green Pass Roma, tensioni vicino Montecitorio la polizia lancia lacrimogeni. La Repubblica

«Равнять простых людей, рабочих — матерей и отцов семейств, которые справедливо протестуют против ненавистного «зеленого клейма» с фашистами — это значит быть крайне невежественными, если они не делают это осознанно», — заявил Сальваторе А.

«То есть теперь все, кто выступает против «зелёных пропусков», — фашисты?!» — недоумевает Клаудиа П.

«Газеты успели назвать всех, кто сомневается в санитарных пропусках, фашистами. Мои комплименты! Умеют манипулировать информацией», — восхитился Джон Т.

«Мы обычные люди, с очень разными политическими взглядами, объединённые борьбой за свободу. Привет из Триеста!» — написал Кристиано В.

Цитата из видео No Green Pass Roma, tensioni vicino Montecitorio la polizia lancia lacrimogeni. La Repubblica

Добавим, что фактически центром антиковидной борьбы в эти дни стал порт Триеста, в котором организовали забастовку с требованием отменить санитарные пропуска. Власти пошли портовым работникам на уступки, разрешив им не прививаться и предоставив бесплатные ПЦР-тесты. Однако рабочие не пошли на соглашение, потребовав отмены нововведения по всей стране без исключений.

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