Владимир Бадмаев, 15 октября 2021, 09:07 — REGNUM В Италии сегодня, 15 октября, вступают в силу требования о наличии санитарных (или «зелёных») пропусков для допуска на работу и для проезда в общественном транспорте. Это решение вызвало массовые протесты в реальности и виртуальном пространстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Если судить по соцсетям, то противников идеи правительства явно больше, чем сторонников. Пользователи сравнивают меры властей с действиями фашистов, называя режим диктатурой.
«Это большой позор. Мы живём в диктатуре?» — вопрошает Патриция П.
«Этот маразм надо остановить здесь и сейчас, иначе наступит точка невозврата, после которой «пропускная система» как система контроля за свободным передвижением людей уже никогда не будет ликвидирована», — считает Ринальдо Дз.
«Я не за Сальвини, но Драги должен понимать, что решения принимаются при согласии обеих сторон. Но мы, похоже, живём уже в тоталитарной республике», — заметила Альфонсина Д.
«Мы на войне?! Видимо, так — демократия узурпирована правительством, за которое никто не голосовал», — добавила Мара Б.
«Прекратите государственный терроризм!» — призывает Стефания К.
«Диктатура в разгаре», — отметил Тициано Р.
Правительство, основные СМИ, а также их немногочисленные сторонники не остались в долгу и, в свою очередь, называют фашистами противников санитарных пропусков. Поводом стал погром, устроенный в офисе Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) в Риме неизвестными в ходе антиковидных протестов 9 октября.
«Привет из Рима. Фашисты штурмовали штаб CGIL, оправдываясь протестами против ковид-паспортов», — написал Алессандро Л.
Масла в огонь подлила лидер крайне правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, заявив, что за организацией акции «no green pass» стояли неофашистские и анархистские организации. Подобные заявления вызвали очередной взрыв негодования.
«Равнять простых людей, рабочих — матерей и отцов семейств, которые справедливо протестуют против ненавистного «зеленого клейма» с фашистами — это значит быть крайне невежественными, если они не делают это осознанно», — заявил Сальваторе А.
«То есть теперь все, кто выступает против «зелёных пропусков», — фашисты?!» — недоумевает Клаудиа П.
«Газеты успели назвать всех, кто сомневается в санитарных пропусках, фашистами. Мои комплименты! Умеют манипулировать информацией», — восхитился Джон Т.
«Мы обычные люди, с очень разными политическими взглядами, объединённые борьбой за свободу. Привет из Триеста!» — написал Кристиано В.
Добавим, что фактически центром антиковидной борьбы в эти дни стал порт Триеста, в котором организовали забастовку с требованием отменить санитарные пропуска. Власти пошли портовым работникам на уступки, разрешив им не прививаться и предоставив бесплатные ПЦР-тесты. Однако рабочие не пошли на соглашение, потребовав отмены нововведения по всей стране без исключений.
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