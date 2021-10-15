Белогорск, Амурская область, 15 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. У мэра Белогорска Станислава Мелюкова не получилось принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг. Мобильное приложение не адаптировано для этого, рассказал он 15 октября в своём телеграм-канале.

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«Пообещал с утра зайти на Госуслуги и переписаться. Зашёл с приложения на телефоне, но не переписался. В приложении отсутствует раздел «Перепись». Попросил прислать ссылку на сайт, пройдя по ней, прочел, что услуга пока недоступна в мобильном приложении. Перешел на сайт, Госуслуги предложили пройти регистрацию. Пароль не помню. Надо вспоминать, искать. Некогда. Сообщил о проблеме в областной оргкомитет. Попробую позже», — написал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 октября по 14 ноября на территории Российской Федерации пройдет перепись населения. Переписчики уже получили все необходимые атрибуты, разработали планы мероприятий и маршрутные листы.