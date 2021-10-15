Оренбург, 15 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Оренбурге в судебном порядке закрыт потребительский кооператив «Рента на паях». Он работал по принципу финансовой пирамиды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Admkrai.krasnodar.ru Пирамида

По данным ведомства, организация привлекала денежные средства, заключая договоры с гражданами об участии в хозяйственной деятельности пайщика в потребительской программе «Рента на паях». По условиям программы, пайщики вносили целевые взносы в фонд ПК «Рента на паях». За счет этих денег кооператив приобрел коммерческую недвижимость и передал в управление дочерней организации — ООО «Куб», которое получает прибыль от хозяйственной деятельности и перечисляет ее в кооператив.

В 2021 году пайщики начали жаловаться на невозврат денежных средств по договорам. После проверки полиция возбудила уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств. В свою очередь, прокуратура в судебном порядке потребовала прекращения деятельности потребительского кооператива. Суд признал работу организации незаконной и запретил деятельности кооператива «Рента на паях».