Абуджа, 15 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Не менее 22 человек арестовали за контрабанду наркотиков в Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийских военно-морских сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что контрабандисты пытались переправить 32,9 кг кокаина на судне, следовавшем из Бразилии в Нигерию. Само судно вошло в нигерийские территориальные воды 8 октября, позднее его выявили корабли ВМС и отбуксировали в порт.

«Действуя в соответствии с разведдаными от Интерпола, нигерийский флот выследил и задержал судно, на котором пытались провезти наркотики в Нигерию», — рассказали в пресс-службе.

Теперь судно и его экипаж из 22 человек находятся под арестом. Утверждается, что всех причастных к контрабанде запрещенных веществ привлекут к уголовной ответственности.